Las lanchas colectivo vuelven desde este viernes a surcar el río Paraná, desde La Fluvial hasta los muelles de la costa central, en Rosario. Y será el servicio constante que se prolongará durante toda la temporada estival para llevar y traer a quienes desean disfrutar del río desde enfrente de la ciudad.

Lo anunció el gobierno provincial durante una conferencia este jueves en la estación de avenida De los Inmigrantes 410. La secretaria de Transporte y Logística del Ministerio de Desarrollo Productivo, Mónica Alvarado, y la presidenta de Ente Administrador del Puerto de Rosario, Graciela Alabarce, brindaron detalles sobre los días, horarios y tarifas del regreso de los cruces fluviales en el marco de la temporada primavera-verano.

De acuerdo con lo dicho, se estipuló que la tarifa de ida y vuelta, entre La Fluvial y las islas, será de 11.000 pesos, con la tasa de embarque incluida en ese precio.

“La recuperación de la actividad fluvial forma parte de una política de revalorización del río como eje de conectividad, desarrollo y presencia territorial. El Gobierno provincial impulsa esta agenda con el objetivo de fortalecer los vínculos entre localidades, promover el turismo regional y garantizar condiciones seguras y accesibles”, ponderó Alvarado.

"Las lanchas van a salir desde el Muelle 1 de la Fluvial. El último regreso desde la isla va a ser a las 19”, precisó la funcionaria. Al comienzo, el servicio funcionará con tres lanchas: una con capacidad para 60 personas, otra para 100, y otra para 160 pasajeros.

“A medida de que aumente la demanda y venga más gente a disfrutar del río y de las islas -en el mes de diciembre- , se van a ir agregando otros agentes fluviales que nos permita cruzar todos los días y cada media hora”, señaló.