"¿Cómo puede entrar a la casa una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos?"

No se cumplieron 24 horas del estreno de Gran Hermano 2022 y el programa ya está dando de qué hablar. Wanda Nara, que acompañó a cada uno de los participantes hasta la puerta de la casa, se refirió en su cuenta de Instagram a los comentarios de Martina, que aseguró que la bisexualidad le da "un poco de asquito" y consideró que es "para analizar". "¿Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos?", se indignó la diva rubia.

Martina tiene 25 años, es de Tigre, y en su presentación eligió decir que a ella "le gustan los chicos". "Las chicas no me gustan para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es para analizar", consideró, como si fuera algo interesante o de valor. También puntualizó: "Mi ídola es Wanda Nara".

Wanda, sin embargo, no hizo oídos sordos a los comentarios de su fan y este martes por la tarde escribió un importante descargo en su cuenta de Instagram. "Acaba de entrar Martina a Gran Hermano diciendo que le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado. Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos", escribió.

Y continuó: "Sin embargo GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias @telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación. Y en cuanto a esta chica, es la vida misma que te cruzara con un amigo o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento".