Santiago del Moro volverá en noviembre a la pantalla de Telefé para anunciar que "se encienden las hornallas más famosas del país". Es la tercera edición de Masterchef Celebrity, que reunirá a otra tanda de famosos puestos a cocinar y evaluados cada noche por los implacables Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Para entonces, ya hay un participante que se develó, y lo hizo por boca propia. El cantante y líder de la banda Turf, Joaquín Levinton, confirmó a una radio porteña que se está preparando para debutar en el reality gastronómico. “Me fui a tomar clases a Masterchef en Martínez. Voy a competir en Masterchef, es muy divertido. Va a estar muy bueno”, dijo.

El rockero admite que no sabe cocinar, que no va más allá de un huevo frito, pero se propone aprender. “Te van dando pautas más o menos, te tiran unos tips para cocinar carne, pollo lo básico de cada plato. De carne de vaca, pollo, pescado, pasta y lo más difícil de todo, que yo no tengo idea, es pastelería. Estoy fascinado porque siempre me pareció divertido hacer cosas disparatadas en mi vida, es la historia de mi vida. Esto es lo más chiflado que se me podría haber pasado por la cabeza”, festejó.

Hasta que no lo llamaron para participar, no había visto el reality. Por eso Levinton dijo que empezó a espiar ediciones pasadas y le pareció "divertido". “Es más chiflado de lo que yo pensé. Juanse la rompió porque además de ser amoroso es un excelente cocinero”. Y preanunció lo que supone que hará en el set de cocina. "En el curso es como volver a la secundaria, tenés compañeros, me dan ganas de hacer quilombo”, dijo.