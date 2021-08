La escena de América TV brindó un lujito inesperado este finde largo, con un extraordinario encuentro de talentos de la música argenta. Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto acudieron a Los Mammones para demostrar la profusa carrera de los últimos 30 años que han compartido.

“Habíamos tocado juntos antes. Pero una Navidad, el conde (en alusión a un boliche porteño de los 80 y 90) necesitaba tener un espectáculo y no enganchaba a nadie. Entonces me llama y me dice: ‘Me llamó Vitale que se muere de ganas de tocar con vos el 25 a la noche’, y yo pensé: ok, ponele”, comenzó la primera de muchas anécdotas Baglietto, y la completó su compañero: “Y me llama a mí y me dice lo mismo”, contaron ante el conductor del programa, Jey Mammon.

Al dúo y al conductor como pianista también también se unieron en voces Julia Zenko y Cecilia Milone, y Manuel Wirzt. Y todos repasaron varios clásicos del cancionero popular.