Una exparticipante de La Voz Argentina ha ganado más fama que si hubiera triunfado en su duelo de canto. Es Jéssica Amicucci, una abogada furiosa con la producción del programa de Telefé, con el jurado Ricardo Montaner en particular, y ahora confirmó que prepara una demanda judicial en contra de todos ellos. Es que sostiene que la perjudicaron en su imagen y la "dejaron parada" en el concurso, además de haberse sentido maltratada por parte del cantante argentino venezolano.

"Yo estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen. Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado", afirmó Amicucci.

"El trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”, indicó.

Luego arremetió contra Ricardo Montaner y en su descargo también fueron criticadas Mariana "Lali" Espósito y Soledad Pastorutti por no haber intercedido en el conflicto con el cantante. "Cuando me gritó (Montaner) sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal”, comenzó y luego prosiguió: "¿Y dónde están las jurados?"