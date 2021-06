Los números del rating no vienen favoreciendo a Showmatch y es por eso que el jueves, fecha en la que competiría además con el partido de la selección argentina, decidieron no salir por la pantalla chica y no exponerse a que los números sean aún peores.

En medio de la emisión de Showmatch La Academia 2021 de este lunes, Marcelo Tinelli anunció que el programa no saldrá al aire por la pantalla de El Trece el próximo jueves 3 de junio de 2021.

“Les cuento que esta semana salimos al aire hoy lunes, el martes y el miércoles con La Academia, y el viernes volvemos con el especial de humor. El jueves no estamos porque juega la Selección Argentina”, anunció Tinelli, para luego bromear con el jurado y sus integrantes, diciéndoles que tienen "ese día libre para salir".

Los días en los que compitió contra partidos decisivos de River Plate y Boca Juniors en el torneo organizado por Conmebol, Showmatch La Academia 2021 consiguió sus marcas más bajas en el rating: 10,7 y 10,5 puntos, respectivamente. Es por eso que ahora ante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 Tinelli prefirió no volver a quedar expuesto con números bajos, en el marco de la dura competencia por el rating con Masterchef Celebrity.

La noticia dada al aire fue una sorpresa para El Trece que había dado a conocer su grilla de programación semanal sin modificaciones, por lo cual aún no hay confirmado un reemplazo para Showmatch.