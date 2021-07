Ricky Martin a quienes se niegan a vacunarse: "No seas tan egocentrista"

Ricky Martin envió un contundente mensaje a aquellas personas que no quieren vacunarse y que llevan adelante campañas en contra de la inoculación alrededor del mundo. A través de las redes, el cantante pidió a sus seguidores tomar consciencia y compartió información sobre los mitos de la inmunización contra el covid.

En su cuenta de Instagram, el puertorriqueño compartió infografías en inglés y español acerca de las diferentes vacunas que buscan disminuir los contagios y hospitalizaciones a causa del covid, al tiempo que tildó de "egocentristas" a aquellos que no se vacunan teniendo la posibilidad de hacerlo .

“Me vacuné porque no podía vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, mi comunidad. No seas tan egocentrista olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA ”, escribió Ricky.

Asimismo, subrayó que la mayoría de los argumentos utilizados por los anti- vacunas no se sostienen, como “No es asunto tuyo”, el cual rebatió con: “Rechazar la vacuna en realidad afecta a muchas personas: a ti mismo, a tus seres queridos, incluso al país en general. Incluso si tus amigos y familiares están vacunados pero tu no lo estas, todavía puedes portar y propagar el virus ".