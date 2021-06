La respuesta a las críticas de Marina Calabró por parte de Jorge Rial no se hicieron esperar, pero no vino con alguna declaración picante sino a través de un contundente gesto en su cuenta de Instagram. Hasta el lunes 31 de mayo el ex lider de Intrusos seguía a Marina Calabró, pero casualmente, luego de esas declaraciones que hizo la panelista, este lunes 1° de junio quedó a la vista que decidió dejar de ser uno de sus seguidores.

Esa reacción es sorpresiva además de escandalosa, dado que Rial había tenido elogios para la periodista en su último programa, que fue la primera convocada al mismo y además había sido su compañera durante varios años en Intrusos en el espectáculo.

El periodista de 59 años de edad no tomó una decisión con respecto a lo que sucederá con su carrera, y el año sabático es la opción que más clara se ve en el horizonte. Sin embargo hay una pregunta que surge ¿se va de América?

Es que el mismo gesto que tuvo con Marina Calabró, se repitió con el canal y con el programa que lidró durante gran parte de su carrera, Intrusos, y que actualmente conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.