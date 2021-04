Matías Morla el último abogado de Diego Maradona dio su primera entrevista desde la muerte del Diez en un mano con Jorge Rial en su nuevo programa Cosa Nostra. "El diablo no es tan malo, por lo que quieren hacer figurar soy el diablo. Soy el malo para un sector de los herederos, para la Justicia, no", dijo. "Yo pasé siete Navidades y Año Nuevo con Diego y él miraba el teléfono y no lo llamaba nadie".

“Si Maradona desde los 15 años hacía lo que quiso, ¿qué lo mató? Rocío Oliva, la cuarentena, la junta médica que está en estudio. La situación de estar enamorado de una mujer que no le hizo devolución", explicó como una suerte de teoría.

Con quien más enfrentado está es con las hijas del Diez y su exmujer, Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe: "Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. (Claudia) Villafañe se llevó el cadáver, nunca lo tuvo a Diego". Y agregó: "Maradona sabía que los ladrones son ellos, no yo”.

"A Rocío le regaló propiedades, autos. El amaba a Rocío, estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna, se sentía robado, traicionado, con Verónica tenía el vínculo con el hijo (Diego Fernando)" .

¿Maradona insano? Dos veces a la final con Dorados, una vez a la final con Fujaira, transmisiones con Telesur. Es ridículo: cuando le daba un millón de dólares a Dalma, no estaba borracho; cuando le daba pasajes en primera a Gianinna, no estaba borracho; cuando le compraba a Rocío Oliva, estaba borracho. Es desopilante, es ridículo. Yo me daba cuenta que estaba mal y a Maradona lo abandonaron, se murió solo".