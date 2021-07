La participación argentina en el Festival de Cannes que se extiende hasta el 17 de julio cuenta con películas y proyectos en búsqueda de financiación que integran las plataformas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y su mercado Ventana Sur, como Blood Window y Animation!.

El corto "Billy Boy" de Sacha Amaral participará de la Selección Cinéfondation del festival. Para la cual han sido seleccionadas 17 películas entre los 1.835 cortometrajes presentados por escuelas de cine del mundo entero.

A su vez, el largometraje "Vortex" de Gaspar Noé, una coproducción argentina-italiana, participará de Cannes Premier, un filme protagonizado por Francoise Lebrun y Darío Argento, que representan a una pareja de ancianos enamorados.

En La Quincena de Realizadores participaran dos largometrajes nacionales, ambas contaron con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

"El empleado y el patrón", de Manuel Nieto Zas, coproducción de Uruguay-Argentina-Brasil-Francia, y "Re Granchio" (Rey Cangrejo), de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis es una coproducción italiana-argentina, rodada en parte en Tierra del Fuego.

La misma sección también contará con dos cortometrajes: "El espacio sideral", de Sebastián Schjaer, que relata el viaje a Buenos Aires de una joven marplatense para encontrarse con una amiga. Y "Sycorax", un proyecto de 20 minutos codirigido por Matías Piñeiro y el español Lois Patiño, que supone un acercamiento a la obra de Shakespeare "La tempestad".

La cineasta Cecilia Kang también estará con su proyecto "Hijo Mayor" en La Fabrique Cinema, programa que busca que las producciones puedan finalizar su financiación mediante reuniones entre realizadores y miembros de la industria.

Además, Daniel Burman será uno de los cinco jurado en Una cierta mirada.

La sección de cine de terror de Ventana Sur, Blood Window, lanza su showcase 2021, pensado para compradores y programadores de festivales internacionales, que este año incluye en su programación un reel con siete adelantos de largometrajes en etapa de rodaje y postproducción, con producciones de Argentina, México, Perú y Chile.

Se trata de las películas "Mete miedo", de Néstor Sanchez Sotelo (Argentina); "The Last Boy On Earth", de Nicolás Onetti (Argentina, Nueva Zelanda); "La forma del bosque", de Gonzalo Mellid (Argentina, Estados Unidos, Nueva Zelanda); "Side Project", de Federico Finkielstain (Estados Unidos, Argentina); "Huesera", de Michelle Garza Cervera (México, Perú); "Isla alien", de Cristobal Valenzuela (Chile, Italia); "Muertas vivas", de Sandra Arriagada (Chile).

Además, el programa cuenta con la proyección de "Tarumama", de Andrés Beltrán (Colombia), ganadora del premio MIFF- Méliès International Festivals Federation, en la sección Work in Progress de Blood Window en Ventana Sur 2020, que tendrá su premier mundial en la próxima edición de Sitges, el prestigioso Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña.

El espacio exclusivo de animación de Ventana Sur, Animation!, fue convocado por el Marché du Film para crear el panel "Animation on a Mission: How the Animated Film Industry is Changing its Narrative", que integra la sección Animation Days, en el que se dialogará sobre cómo la industria global de la animación encontró su voz y representa los temas que enfrentan las nuevas generaciones.

Además, Animation! colaboró en la organización del Speed Meeting del Marché du Film Animation Days, mediante la curaduría de nueve proyectos que están haciendo su recorrido por los mercados en busca de coproducción, inversión y distribución.