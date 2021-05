Pachu Peña, reveló en una entrevista radial que fue abusado por un cura cuando tenía 16 años. Al igual que otros famosos fueron víctimas de abuso en su infancia o adolescencia, el reconocido actor y humorista rosarino habló en las últimas horas de esa traumática experiencia.

El testimonio tuvo lugar durante el programa radial "El show del espectáculo" conducido por Ulises Jaitt, quien le pregunto: "¿Te pasó de sufrir alguna situación de violencia o acoso alguna vez?".

"Sí, una vez en Rosario, hace mucho. Yo era muy jovencito e iba a una iglesia muy seguido. Iba a agradecer o a pedir pero no iba a misa y un cura me veía siempre, me preguntaba por qué iba, yo le decía porque estaba cerca, que esto que lo otro...", comenzó diciendo Pachu.

Y agregó: "Un día me dice 'vení, pasa a mi despacho', me hizo ver unos libros que tenía y vino de atrás, me abraza y me apoya... Le dije: 'qué haces, la re con... de tu hermana', le pongo un codazo y me lo saco. Lo re puteé y me fui".

"En ese entonces no había Instagram, no había nada, ni tampoco estaba esa cosa del escrache, ni siquiera a mis viejos les conté", reconoció Pachu.

"Yo tenía más o menos 16 años. Era un nene. Hay muchos casos de curas que abusaron de chicos. Está lleno, en todo el mundo. Lo que me molesta de esto es que siempre son protegidos. Me parece que estos tipos deberían estar en cana, sobre todo (cuando se meten) con los chicos", cerró el rosarino.