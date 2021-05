El capocómico opinó acerca del futuro de la locutora, quién no participará al menos en el inicio de esta edición 2021 del programa de Marcelo Tinelli. Tras 27 años del ciclo en sus diversos formatos, el conductor no contará con la característica voz y risa. A esto se refirió Pachu Peña.

El capocómico, que estará participando este año en La Academia de baile, lamentó la salida de la locutora y se refirió a la decisión que ella tomó. "La quiero mucho a Marcela, la adoro, y sé que es una cuestión de cuidados y es recontra entendible", comenzó diciendo Peña en referencia a la determinación vinculada a la pandemia del coronavirus que llevó a la emblemática locutora en no asistir al programa. Según contó está al cuidado de su mamá, y no quiere exponerse.

"A mí me dan ganas de abrazarla aunque no se pueda y no hay otra que pueda ser la voz de Showmatch, no hay cambio. Igual creo que en algún momento va a volver. Va a haber muchos protocolos, nos van a cuidar mucho, pero entiendo que va a haber mucha gente y que a ella le puede dar miedo por su mamá que es grande", añadió.

Después de 27 años trabajando como locutora en Showmatch, ‘La Enana’, como la llaman sus compañeros de trabajo, anunció los motivos por los que decidió no participar en el nuevo reality de La Flia. Sin embargo aseguró que Marcelo Tinelli dejó las puertas abiertas para cuando pueda reincorporarse.