Netflix inició las negociaciones para el desarrollo de "Shout it loud", una película biográfica sobre la banda estadounidense Kiss, que contará con la participación de sus líderes, Gene Simmons y Paul Stanley, informó la prensa especializada.

Tras el éxito de taquilla de "Rapsodia Bohemia" y "Rocket Man", filmes sobre Queen y Elton John, respectivamente, Netflix está cerrando un acuerdo por esta película que será dirigida por el cineasta noruego Joachim Rønning ("Piratas del caribe: La venganza de Salazar", "Maléfica: dueña del mal").

Si bien ninguno de los participantes quiso dar precisiones, ya que el trato con la plataforma aún no está cerrado, el sitio especializado de hollywood Deadline adelantó que "Shout It Out Loud" contará con la colaboración de Simmons y Stanley para recorrer la historia que comenzó a principios de los ´70 en Queens, Estados Unidos.

Conocidos por su maquillaje y sus trajes extravagantes, el filme sobre la banda que completan Ace Frehley (guitarrista) y Peter Criss (batería), abordará las influencias musicales del grupo, su trayectoria de casi 50 años y el vínculo entre sus miembros.