Tras varios meses de silencio, el ex abogado de Diego Maradona, Matías Morla, aseguró en una entrevista televisiva que el Diez "estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”.

Las afirmaciones del ex representante del ídolo popular fueron difundidas por el canal América TV en un adelanto de TV Nostra, el ciclo que Jorge Rial iniciará el próximo lunes junto a Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena.

“A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh”, se lo escucha a decir al abogado en el fragmento de la entrevista que circuló por redes sociales. “¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”, agrega.

Y sobre el final del video, señala: “Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”.

En una reciente nota que Rial brindó a Teleshow, había contado cómo consiguió tener a Morla en su primer programa. “La primera nota que yo quería era Claudia con sus hijas”, aseguró el conductor sobre su intención de dialogar con quien fuera la esposa del 10 y con sus hijas mayores. Pero la respuesta fue negativa. La ganadora de Masterchef Celebrity 1 le explicó que prefería no dar más entrevistas.

La última aparición pública de Morla fue hace unas semanas, cuando criticó a los "periodistas vagos" que publican información sin chequear. Además, apuntó contra "aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron".