Como amante del jazz, la cantante rosarina Morena Greppi eligió interpretar parte de “Lullaby of Birdland” y conquistó a todo el jurado del reality show más visto del país. Si bien en un reportaje previo comentó que Ricardo Montaner era uno de los que más le gustaría tener como coach, aclaró que no tenía resuelto nada de antemano.

“Siempre dije que iba a decidir por lo que me dijeran en ese momento si alguien se daba vuelta”, explicó la joven de 22 años. Sobre el momento posterior a la audición a ciegas, destacó que los venezolanos la convencieron porque se refirieron a su “miedo más grande” de ir a “La Voz”.

En el aire de Si 98.9 entabló una entrevista con los integrantes del programa Sopa china, entre otras cosas contó que se anotó en el reality en 2018, que además de ella se inscribieron más de 15 mil personas de las cuales sólo quedaron seleccionadas doscientas. “Audicioné acá en Telefe y quedo para ir a la Voz en 2018, cuando tenía 20 años, ya estaba todo organizado, pero una semana antes de viajar me llamaron y me dijeron que ya habían grabado todo y se llenaron los equipos por lo cual no iba a poder hacerlo este año”, contó sobre esa decepción que después se revirtió este año tras no haberse hecho en 2020 por el tema de la pandemia.

En el programa del pasado martes, Ricky Montaner destacó que Morena tiene “una de esas voces únicas que escuchas una vez y sabes que es ella”. En ese sentido, ella explicó: “No quería que me cambien mucho mi estilo o me hagan cantar otras cosas. No soy extremadamente fanática de ninguno, me iba a dejar llevar”.

Sobre los temas y si la producción interviene en la elección del repertorio expresó que depende mucho si ya uno viene con una estética muy personal o de lo que ellos están buscando. “También les gusta el contrates”, señaló la cantante, en cuanto al cruce de estilos que puede proponer los productores del exitoso programa de fama mundial.

Morena formó parte de muchas agrupaciones musicales en la ciudad, entre ellas un proyecto de funk que logró meterse en el under local. Asimismo confesó que debió recorrer mucho para que le llegue a gustar el jazz y conformar su paladar musical. “A los 13 años me gustaba Justin Bieber”, exteriorizó con algo de timidez. “Fue un camino”, indicó después para concluir.

