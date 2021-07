Mirtha Legrand todavía no está lista para volver a la televisión y afirmó que "por el momento" no se hará cargo de la conducción de su programa. Tal vez, si la situación epidemiológica del país mejora, la "Chiqui" podría aparecer nuevamente frente a las cámaras en octubre.

“El brote tan fuerte que hubo, me acobardó”, reconoció la diva, en una entrevista con La Nación. "Yo tengo miedo, me tienen que cuidar, no me tienen que insistir", expresó la diva.

Desde la producción de los ciclos La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand aclararon que ninguno de los programas será modificado, tras los rumores de que Juana Viale estaría cansada de la conducción.

“Si ella tiene ganas, en septiembre, cuando pasen estos fríos y bajen los contagios, quizás vuelva a conducir sus programas”, dijeron desde su círculo íntimo.

"La Chiqui" se refirió también a la salud de Susana Giménez y Julián Weich. “Pobrecito Julián está en terapia intensiva”, se lamentó.