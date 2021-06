El múltiple ex campeón mundial de boxeo, Floyd Mayweather junior, volvió este domingo por la noche al ring, a los 44 años, para medirse a 8 rounds con la estrella de YouTube Logan Paul, en un show de exhibición sin jurados en el Hard Rock Stadium, de Miami.

La pelea, publicitada por el propio Mayweather a través de su empresa de eventos, no tuvo jurados y por lo tanto no se declaró un vencedor, aunque el canal de la transmisión oficial, ESPN, llevó una tarjeta que lo vio ganador en los ocho asaltos por 10-9 en cada uno de ellos.

Se estima que el ex boxeador ganó 100 millones de dólares por el espectáculo de este domingo, mientras que su oponente que quedó con 20 millones.

"Me sorprendió Logan Paul y sabía que era difícil porque ya no tengo 21 años e hice esto durante 25 de los 44 de vida, pero me divertí", señaló Mayweather al término de la exhibición.

"Fue un honor pelear con uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y compartir un ring con él significa que en la vida no hay nada imposible", le devolvió gentilezas Logan Paul.

La Comisión de Boxeo de Florida anunció las reglas y aclaró que el árbitro podía detener el combate si era necesario, pero nunca declarar un vencedor, e incluyó la utilización de guantes de 12 onzas que amortiguaran más los golpes.

La pelea estaba prevista para el 20 de febrero en el mismo escenario, pero por cuestiones sanitarias y el escaso interés que había despertado, fue postergada para este domingo.

Mayweather, desde su retiro con la excepcional marca de 50-0-0 y 27 KO, realizó dos combates: el millonario choque con la estrella de la UFC Conor McGregor, a quien noqueó técnicamente en 10 rounds en agosto de 2017, y otro ante el kickboxer Tenshin Nasukawa, a quien superó por nocaut en diciembre de 2018.

Logan Paul, un "vikingo" rubio y de mayor envergadura física que Mayweather, a sus 26 años tiene un antecedente en el boxeo y es una derrota por puntos en seis asaltos, en decisión no unánime, ante otro youtuber como el inglés Olajide William Olatunji (KSI), en noviembre de 2018.

En esa pelea Paul logró derribar a su rival en el cuarto round, pero luego lo golpeó en el piso, por lo que le descontaron dos puntos decisivos a la hora del fallo de los jurados.

Su hermano menor, Jack, también es un conocido youtuber además de actor, y también boxeó profesionalmente pero con mejor suerte: tres triunfos en otras tantas peleas.

Claro que estas victorias fueron con otro youtuber, un exjugador de básquetbol (Nate Robinson) y un exluchador de artes marciales mixtas.

La necesidad de ser nuevamente noticia más que la bolsa garantizada de 50 millones de dólares, es la principal causa por la que Mayweather afronta este combate a una edad tan avanzada para un pugilista, ya que los 1.200.000.000 de la moneda estadounidense que el nacido en Grands Rapid, Michigan, aduce poseer, no lo movilizan en la faz económica.

En la misma velada también hubo un par de combates auténticos entre "dos boxeadores", y en ellos el excampeón mundial unificado superwelter, el estadounidense Jarrett Hurd, cayó por puntos en fallo no unánime ante su compatriota de raíces cubanas y nicaragüenses, Luis "Cuba" Arias, mientras que el excampeón mundial medio pesado, el sueco Badou Jack, noqueó en el cuarto round al venezolano Dervin Colina.