Pasó otra gala de eliminación en MasterChef Celebrity y ya quedan solo 3 participantes en el tramo final, que concluirá el jueves próximo. Pero este domingo el mal paso dejó a Candela Vetrano en el camino, una de las favoritas del público. Y prueba de lo que se hace querer esta actriz es que hizo emocionar a todos, no solo a sus compañeras y a su amiguísimo Gastón Dalmau, sino también a los tres jurados.

La consigna que significó la eliminación de Vetrano había sido preparar una tarta dulce copiando lo mejor posible a Damián Betular, que esta vez bajó del pedestal de jurado (para cedérselo al invitado, Alejandro Marley) y se puso el delantal de cocinero.

Georgina Barbarrossa (anoche caracterizada como Frida Kahlo), Sol Pérez y Cande se las vieron en aprietos para seguirle el ritmo al gran Betu, uno de los mejores pasteleros del país.

Al final, Cande hizo el desempeño más flojo. Tuvo problemas con la masa y las capas quedaron desproporcionadas, pero el jurado la felicitó igual por su gran avance en la pastelería. No le alcanzaría de todos modos.

"Es la verdad, hice la peor torta, no me agarró de sorpresa. Lo percibía en el aire... Estoy muy feliz, me voy con el corazón contento. Este programa es una fiesta. Estoy muy agradecida", declaró Candela al final.

Donato De Santis acusó el momento dramático, y no sin emoción le destacó a la actriz su simpatía. Lo mismo que Germán Martitegui: "Ninguna tristeza, tu paso por aquí fue pura alegría", le dijo entre otras lindezas. Y Betular apenas pudo pronunciar su despedida porque el llanto lo ahogó: "Esto es un juego, pero te tengo tanto cariño, Cande, que no se ni cómo decírtelo", musitó el más grandote del jurado y apuró las lágrimas de todos.

Final para Vetrano. Ahora siguen en carrera tres participantes: Gastón (que anoche tuvo el privilegio de no competir y mirar todo desde el balcón de ganadores), Sol y Georgina.