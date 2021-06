Como una crónica con final anunciado, Alex Caniggia fue eliminado de MasterChef Celebrity 2 por no presentarse a la gala de este domingo sin contar con una justificación. Luego de varios idas y vueltas, y versiones de renuncia al certamen, el hijo del "Pájaro" quedó afuera del reality por su falta de compromiso.

“Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó, no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá hoy con nosotros. Nos parece que, como jurados, teníamos que tomar una decisión y lo más lógico, me parece, es que si alguien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen”, explicó el jurado Germán Martitegui.

"Es difícil hablar de una persona que no está, ya que más allá de todo, tuvo un camino interesante, brindó una atmósfera particular en este certamen. Me hubiese encantado compartir estas palabras y más. Tiene un saborcito amargo, más allá de las razones, que pudo haber tenido, pero no tenerlo acá para festejarlo por todo lo que hizo hasta hoy”, agregó el chef.

La eliminación del hijo de Mariana Nannis provocó la sorpresa de sus compañeros que veían en Alex a uno de los preferidos para ir a la final. De acuerdo a los rumores, el Emperador no sólo no se presentó al reality sino que tampoco atendió el teléfono a los productores a pesar de tener contrato de exclusividad hasta fin de junio.