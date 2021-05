El cocinero Germán Martitegui se plantó ante Axel Caniggia en la emisión de este martes de MasterChef Celebrity, y en un alarde más de su imagen dura, se negó a probar el desafío de la noche porque lo consideró un desaire del excéntrico muchacho hiper tatuado.

La consigna era, acorde al 25 de mayo, preparar pastelitos criollos. Y lo que Caniggia hizo fue cualquier cosa menos eso. Una suerte de canolis con raros sabores de dulces mezclados. El resultado desagradó al jurado, sobre todo al temperamental calvo.

“Te acordás ayer (por el lunes) cuando te felicité y te dije ‘ojalá que prime la modestia y la inteligencia’”, comenzó Martitegui al encarar su devolución, mientras Caniggia seguía con su habitual repertorio de autoelogios.

—De acá a la final va a haber un montón de pastelería, entonces, no vas a llegar a la final -le respondió Martitegui con gesto avinagrado.

—Es una desgracia para ustedes, pero bueno...Perdón televidentes si no llego a la final -provocó Alex.

—Perdón televidente, pero yo esto no lo voy a comer. No es un pastelito y no tiene la forma, ¿vos podés comer uno? -subió la apuesta el chef.

Caniggia no reculó, mordió y lanzó: “¡Es una delicia!”.

—Yo estoy convencido que vos lo podés hacer bien, pero no lo hiciste bien porque no se te canta -lo retó Germán, ya enojado.

Antes de eso, en la red Twitch, Caniggia había contestado a la pregunta de si renunció o fue descalificado del reality. “¿Cómo me voy a ir de Masterchef? Me quedo hasta ganar”, afirmó. Y, como si no quedara claro, agregó con su polémico estilo para hablar : “¿Qué onda, andan diciendo que dejo Masterchef? Porque no se comen una pi...”.

Y remató con su estilo provocador: “Esos son los barats viste, los barats tienen que decir pelotudeces, viven de decir pelotudeces. La gente habla porque hablar es gratis, entonces los barats hablan, hablan y hablan. Inventan cagadas”.