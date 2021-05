La plataforma de streaming HBO Max, el servicio del grupo WarnerMedia, anunció este miércoles que se lanzará en la región el próximo 29 de junio con una apuesta que combinará clásicos de HBO y Warner Bros. como "Sex and the City" o la saga de "El señor de los anillos" con contenidos originales, entre los que se encuentran el esperado reencuentro de "Friends", "Raised by Wolves" y la exitosa "The Flight Attendant".



Según anunció la compañía, la aplicación incluirá en su extenso catálogo -en el que se reunirán también los títulos de marcas como DC y Cartoon Network- cerca de 15.000 horas de producciones animadas, películas de ficción y documentales, realities y series, algunas de ellas exclusivas de la plataforma, como "Kung Fu" y "Peacemaker", creada por el cineasta James Gunn y protagonizada por John Cena.



Así, cintas como "El mago de Oz", "Casablanca" y "Cantando bajo la lluvia" convivirán con otras taquilleras franquicias del paraguas de los estudios Warner como "El señor de los anillos", "Matrix" y "Harry Potter", y con series de HBO como "Game of Thrones", "Westworld", "Watchmen" y el aclamado drama "Succession", que aguarda su tercera temporada.

Además, entre los contenidos originales en formato televisivo se encuentran la serie de ciencia ficción producida por Ridley Scott "Raised by Wolves", la comedia romántica "Love Life", con Anna Kendrick; "Generation"; y la comedia dramática "The Flight Attendant", con Kaley Cuoco, quizás una de las mejores recibidas por el público y que ya firmó para desarrollar una segunda entrega.



En un evento virtual, el argentino Tomás Yankelevich, ex director de Contenidos de Telefe y máximo responsable del área de contenidos en la división de WarnerMedia para Latinoamérica, señaló que la compañía planea llevar adelante unas 100 producciones originales en la región durante este año y el próximo, para lo cual realizaron acuerdos con distintas productoras locales y de países como México y Brasil.



En ese sentido, comentó que entre las primeras series nacionales exclusivas que desembarcarán en HBO Max se encuentran "Días de gallos", un drama juvenil musical sobre el ambiente del freestyle protagonizado por Ecko y Ángela Torres, y "Bilardo", tira documental sobre la vida y la trayectoria del icónico exfutbolista y exentrenador.



Ambas se sumarán a las argentinas "El jardín de bronce", "Epitafios", ambas de HBO, y la premiada "Un gallo para Esculapio", que estarán disponibles con el lanzamiento de la plataforma.



Ahí se sumará junto con su lanzamiento también en la señal premium HBO la miniserie "Entre hombres", basada en la novela homónima de Germán Maggiori y con un elenco integrado por Gabriel "El Puma" Goity, Nicolás Furtado, Diego Cremonesi, Claudio Rissi, Norman Briski y Luis Machín, entre otros.

En tanto, Luis Durán, gerente general de HBO Max Latin America, confirmó que los filmes de Warner que estrenen en salas de cine estarán disponibles en la plataforma apenas 35 días más tarde, lo cual aplicará a películas como "El Escuadrón Suicida", reinicio y a la vez secuela de la cinta de 2016, y la nueva versión de "Dune" dirigida por Denis Villeneuve.



La plataforma llegará a la región con intenciones de disputar con un importante arsenal el mercado que hoy lidera Netflix y que comparte actualmente con otras como Disney+, Amazon Prime Video, AppleTV+, Starzplay, Atresplayer Premium y las locales Cablevisión Flow, Cine.ar o Contar.



Una de las estrategias que planificaron desde HBO Max para posicionarse y que dieron a conocer en la conferencia de prensa es la "zona de degustación", un área dentro de su interfaz de inicio para que quienes no estén suscriptos puedan ver de forma gratuita los primeros episodios de algunas series seleccionadas.



De forma paga, existirá en primer lugar un Plan Estándar que ofrecerá la posibilidad de crear cinco perfiles personalizados, la visualización desde tres cuentas en simultáneo, descarga de contenidos y calidad de video en HD y en 4K en todos los dispositivos, y que tendrá un valor de 529 pesos.



Las y los usuarios también podrán optar por el Plan Móvil, que costará 359 pesos y con el que se puede acceder a todo el catálogo pero con un solo perfil para utilizar en smartphones y tablets, con una configuración de imagen optimizada para esas pantallas.



Aquellas personas que ya cuenten con una suscripción a HBO mediante una operadora de cable dispondrán de un ingreso automático a la plataforma, y las que elijan crear una cuenta por primera vez tendrán siete días de prueba y descuentos de al menos un 30 por ciento de acuerdo al período de suscripción que seleccionen.