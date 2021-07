La Voz Argentina está en etapa de selección de sus participantes, los cantantes que integrarán los equipos de los jurados, que pasada esta etapa devendrán en couch para hacer llegar a sus seleccionados a la gran final. Ya son varios los que siguen en carrera y varios más lo que van quedadno en el camino. Sin embargo en la noche del martes una joven causó sesnación con su voz y un tema de Whitney Houston.

Eugenia Celli logró que todos los coaches se dieran vuelta y pelearan por conseguir sumarla a sus equipos luego de escucharla cantar. La joven, de 24 años de edad, se colocó en el centro del escenario y cantó "I Have Nothing", la balada interpretada por Whitney Houston que pertenece a la banda sonora de la película The Bodyguard: Original Soundtrack Album, de 1992, cinta que marcó el debut en el cine de la fallecida artista estadounidense.

El tema es un clásico que varios valientes se animan a interpretar y que muy pocos salen airosos o sorprenden, como fue el caso de Eugenia Celli en la emisión de este martes 13 de julio en La Voz Argentina.

Finalmente la joven eligió quedarse en el equipo de Lali. "Con Eugenia choreé. Yo sé que me llevé una joya. Soy la envidia de mis compañeros. Eligió una canción... es como cuando cantás bien y lo venís a demostrar. Ella le dio personalidad, lo hizo moderno, me pareció super interesante", señaló la actriz y cantante. "Y cuando me di vuelta me encontré con su energía, su sonrisa, su belleza. Amo que me haya elegido, estar ganándole a mis compañeros", bromeó Lali.