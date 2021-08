La Voz Argentina ya entró en su mejor momento, Una vez seleccionados los participantes de cada equipo, ahora se enfrentan para finalemnte ver quién se coronará con el título de La Voz Argentina. Sin embargo en la noche del martes se vivió una situación desagradable e incómoda cuando la competencia de dos participantes, Esperanza y Jéssica, cruzó los límites del canto y se pelearon.

Esperanza Careri y Jéssica Antonella Amicucci, de 20 y 30 años de edad respectivamente, no congeniaron y el resultado quedo en evidencia al momento de presentarse en Las Batallas de La Voz Argentina (Telefe). Sus voces estuvieron alejadas una de la otra y se noto. Tras la dura devolución del jurado, una de ellas buchoneó a su compañera y generó el enojo de Mau y Ricky Montaner, sus coaches, quienes no perdonaron la situación. Ricardo Montaner tuvo una acción que también repercutió en las redes.

"Honestamente creo que no funcionó la batalla. Son voces muy geniales y ninguna se lució. Las armonías no funcionaban y me daba bronca que no haya funcionado. No se que pasó en el backstage, si se sintieron bien o que, yo lo que sentí es como si no lo hubieran ensayado nunca juntas", les indicó Lali.

"Nos fuimos al caraj*. Las modulaciones no pegamos ni una, las armonías tampoco. Vos Jéssica, cantaste todo fura de tono. A mi me duele el corazón porque esta era nuestra batalla estrella", llegó a decir Ricky antes de que Jéssica decidiera interrumpirlo indignada por las duras devoluciones y admitió la total desconexión entre ella y Esperanza.

Sin embargo, el escándalo llego después. "Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Voy a ser honesta, fue muy difícil trabajar juntas. Voy a ser honesta, Hubo dos ensayos donde (Esperanza) no quiso cantar y yo aunque este enferma canto igual", dijo Jéssica, catalogada en las redes sociales como "La Buchona".

Tomando el guante, Esperanza explicó que como es muy alérgica, cuando llegó a Buenos Aires se quedó sin voz, y quien se encarga de apuntalarlas en La Voz Argentina le sugirió que no ensayara en dos ocasiones, pero que retomara luego, cosa que hizo. En el ínterin, le propuso a Jéssica repasar la letra vía Zoom pero su compañera le dijo que no quería hablar con ella.

En ese momento Ricky tomó la palabra nuevamente le indicó a Jessica que por más que Esperanza no haya podido ensayar ella desafinó en la parte en la que cantaba sola. "Pero los nervios están", se justificó Jessica. Pero mientras intentaba salir del brete, Ricky se molestó y la cortó: "Ok mi amor, buenísimo". Quizás esa definición de Jessica fue lo que llevó al equipo de los hermanos a decidirse por Esperanza.

Sin embargo, a pesar de la performance fallida y del tenso momento que se vivió en el set de La Voz Argentina, Ricardo Montaner decidió "robarse" a Jéssica, pues según conto, cree en las segundas oportunidades. Así que ambas participantes tendrán su segunda oportunidad.