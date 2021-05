La plataforma HBO Max, parte de WarnerMedia, informó este jueves que la ansiada reunión de Friends se transmitirá el 27 de mayo.

La compañía hizo el anuncio acompañado de un tráiler de 40 segundos que muestra al elenco abrazados y tomados de la mano caminando hacia el estudio 24 de Warner Bros., seguido con el título de la reunión: «The One Where They Get Back Together».

Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Mat LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer grabaron el especial en el icónico Stage 24, o estudio 24 de Warner Bros., en Burbank, California. Este fue el lugar en donde se grabó originalmente la serie.

La lista de invitados incluye a: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck , James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai, entre otros.

En el reparto también encontramos nombres de actores y actrices pertenecientes al universo propio de Friends, como Maggie Wheeler (la inaguantable Janice), James Michael Tyler (el desventurado Gunther, propietario del Central Perk), Elliott Gould y Christina Pickles (el matrimonio Geller, padres de Monica y Ross), Reese Witherspoon (Jill, la hermana de Rachel), Tom Selleck (Richard, el memorable ex de Monica), Thomas Lennon (Ranall, el 'gemelo idéntico' de Joey) o Larry Hankin (el vecino conocido como Mr. Heckles).

El especial fue dirigido por Ben Winston junto con los productores ejecutivos de Friends Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane.

Aún no trascendió cuándo este especial se podrá ver fuera de Estados Unidos. En Latinoamérica, HBO Max llegará en junio y probablemente ya contará con este en su catálogo.

El último episodio de Friends se transmitió el 6 de mayo de 2004. La serie tuvo 10 temporadas. La primera de ellas se estrenó en septiembre de 1994.