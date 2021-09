La producción de la tercera temporada de Masterchef Celebrity ya está en marcha y por estos días se está definiendo el staff de famosos que participará. La sorpresa es que María Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, se encuentra en negociaciones para sumarse a la nueva edición del exitoso ciclo de Telefe que comenzará a fin de año.

“Siguen en negociaciones con la mamá de Lionel Messi. Me decía ayer un productor me decía que vienen negociando desde junio y que ‘todavía no la damos por cerrada. Tenemos cierta esperanza’”, contó la periodista Marina Calabró en su programa radial.

“Celia quiere estar, pero tiene algunos problemas de agenda, de calendario: tiene muchos viajes programados por el hecho de tener familia en el exterior”, explicó sobre la mamá del capitán de la Selección Argentina, quien es “famosa por sus milanesas de carne”.

“Es la gran apuesta. Si se les da, es un broche de oro. La mamá de Messi, en Masterchef, imaginate. ‘Estamos a full metiéndole pilas a eso, queremos a Celia en Masterchef Celebrity 3′, me decía el productor”, dijo Calabró y cerró diciendo que se está trabajando “a contrarreloj y que el objetivo es comenzar hacia fin de año y terminar en febrero o marzo de 2022″.

Ya están confirmados Joaquín Levinton, Catherine Fulop, el actor Gastón Soffritti, los periodistas Tití Fernández y Paulo Kablan, Denise Dumas y Luisa Albinoni. Otras de las sorpresas de la lista es la incorporación de Paula Peque Pareto, la ex judoka y ahora traumatóloga que anunció su retiro del deporte en agosto pasado.