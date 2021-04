La pareja cumplió 21 años de casados y en el marco de una entrevista que le realizaron en Es Por Ahí (América), el programa que conduce Andino junto a Soledad Fandiño, recordaron una insólita situación que vivieron cuando estaban de vacaciones.

Carolina Prat se acercó hasta los estudio de América con motivo de la celebración de 21 años de casados y visitó a su marido en el segmento “Fandiño investiga la noticia”. La actriz sorprendió a la pareja con un ping pong de preguntas y revelaron una particular anécdota sobre la mala experiencia nudista que tuvieron durante unas vacaciones.

“¿Es verdad que en un viaje de novios fueron a una playa nudista pensando que no había compatriotas y a los cinco minutos estaban charlando por lo menos como con diez argentinos?”, fue la picante pregunta de Fandiño.

Carolina Prat: "Cuando me quiso dar el primer beso le corrí la cara"

“No, Sole, fue tremendo. Yo quería que la tierra me trague. Lo peor de todo es que me cubría con las manos y eso era peor, porque como que te junta todo y se ve más. Me sentía un culo caminando”, contestó la también conductora sonrojada e inmediatamente se paró para recrear el momento.

Pero eso no fue todo. Guillermo contó que se decidieron a hacerlo cuando pensaron que en esa playa, la última del extenso recorrido, estaba desolada y sin gente. Pero el cálculo les salió mal: "Dijimos acá no debe haber nadie y a los cinco minutos un hombre que estaba con toda su familia me grita ‘¡Andino! ¡Andino! y me dice si nos podíamos sacar una fotoa. Así que todos desnudos nos sacamos una foto con toda la familia’”, contó el periodista entre risas. "Así que hay una foto en que estamos todos agarrados en pelotas”, remató.