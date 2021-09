El cantante de cumbia 420 L-Gante bautizó a su hija con el nombre de Jamaica. Y eso, como invitado de Eduardo Feinmann en el canal LN+ significó un momento de tenso contrapunto entre el muchacho, defensor de la legalización de la marihuana, y el conductor televisivo, acérrimo enemigo del consumo de cannabis.

"¿Por qué le pusiste Jamaica? ¿Siempre vas con...? ¿Hacía falta?", reprobó Feinmann a Elián Valenzuela, tal el nombre del artista.

“Pero... ¿Qué? ¿Me estás diciendo que el nombre de mi hija está mal?”, -devolvió el muchacho de 21 años y por momentos la producción temió que la nota se transformara en un escándalo. Pero todo volvió a su cauce, y siguieron dialogando. “Porque en Jamaica fuman mucho, ¿viste? Pero principalmente, antes que eso lo elegí porque no lo tiene nadie”, explicó L-Gante.

Durante la entrevista, llamaron a la madre de Elián y Feinmann buscó su complicidad en reprobar el nombre de la nena en camino. "¿Por qué no le pusiste María... la María?", chicaneó el periodista. Y la mujer lo interrumpió: "¡No le des idea que ahora le pone María Jamaica!”.

En otro tramo de la entrevista, Feinmann lo consultó sobre los dichos de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien había dicho: "Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, con amigos, relajado o con tu pareja o solo. Y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos".

L-Gante dijo: “Cuando dejé la escuela no fumaba porro.Para mí está demás decir la ubicación. Porque un narco puede estar en cualquier lado. Y no digo de decir Palermo, sino las villas; es lo mismo”. “Yo soy de la villa y voy a Palermo, pero vi pocos de Palermo ir a las villas. Quizás el problema es que ella no sabe cómo decir que te podés fumar un porro, pero el problema es el tráfico, entonces confunden y envuelven las cosas. En mi caso no tengo una enfermedad, pero lo uso (a la marihuana) para bajar el estrés”.

L-Gante no eludió hablar del consumo de drogas en el barrio donde se crió. Y contó que u historia con las drogas y el alcohol data de muy chico: “Con 15 años arranco con las drogas. Ya tenía bien en claro lo que era el alcohol y la marihuana”, admitió, aunque aseguró que el consumo de bebidas alcohólicas es mucho peor que el de marihuana, y aclaró se alejó de ese mundo porque “lo hacía perder el tiempo”.

Sobre la marihuana, dijo: “Antes me gustaba. Hoy en día la sigo teniendo por el estrés. Cuando llego a casa relajo, mente en blanco y nos centramos en el hogar. A mí la marihuana me brindó la inspiración, la uso porque me relaja para bajar el estrés”.

En medio de la charla, Feinmann recordó las definiciones de María Eugenica Vidal sobre el cannabis. L-Gante expresó su desagrado por lo que dijo la ex gobernadora de Buenos Aires. “Para mí está de más decir la ubicación, un narco puede estar en cualquier lado. Palermo y las villas para mi es lo mismo. Yo vengo de la villa y voy a Palermo pero vi poca gente de Palermo yendo a la Villa”, criticó.

“El problema que ella (Vidal) no logró decirlo y es que te podés fumar un porro pero el problema es el tráfico, Yo no tengo una enfermedad que me diga que lo tengo que usar, pero por confusiones como esta no pueden hacerlo legalmente”, aclaró el cantante.

L-Gante invitó a Feinmann a comer a su casa

“Voy a ser papá, es otra etapa más, otro paso más que voy a dar y voy a dar un cambio. Más responsabilidad, tengo ganas. Me enternece que vaya a estar alguien aprendiendo de mis pasos aunque algunas cosas tenga que corregir”, reconoció L-Gante, respecto de la nueva etapa que se abre en su vida.

Feinmann ya habían hablado al aire, pero vía telefónica, esta vez lo hicieron cara a cara en piso de LN+. L-Gante le. había prometido la entrevista y cumplió. Mientras estuvo en el aire tuvo muy buenas mediciones de audiencia y además fue tendencia en redes sociales. Lo que más llamó la atención es la buena onda y el respeto con que se trataron durante el encuentro.

Tanto fue así que se prometieron juntar a comer un guiso de arroz o un pollo al disco en la casa de Elián, el verdadero nombre de L-Gante, quien se prepara para un gran desafío en su carrera: estará presente en el Movistar Arena el próximo 25 de septiembre y con localidades agotadas, se anima a otro desafío.

Se despidieron dándose la mano, a pesar de los protocolos sanitarios por la pandemia “Yo sabía que no lo conocía y me iba a llevar bien. Para mí es un gusto estar acá”, se despidió el joven que demoró en abandonar el estudio porque detrás de cámaras todos quisieron sacarse una foto con él.