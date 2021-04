Los cambios corporales que genera el embarazo son sin duda algo natural, sin embargo esto no quiere decir que sean fácil de aceptar y de transitar. Juana Repetto se refirió a esto en un sentido posteo de Instagram en el que compartió imágenes de frente y de perfil de su panza, y tituló: “Reporte personal”.

Juana empezó su relato hablando de los cambios que atravesó estos últimos meses con su cuerpo producto del embarazo y cómo se siente con ello: “Este embarazo se me hizo mucho más difícil. Me agarró después de varios años de verme y sentirme muy bien con mi imagen, lo que generó que me costara mucho más aceptar los cambios en mi cuerpo. Cambios que hoy abrazo, ¡por suerte!, pero me generaron momentos de enojo y angustia”, comentó naturalizando estos sentimientos que a veces son negados bajo lemas fáciles que no por cierto son efectivos en sí mismo, como: 'ámate a ti misma'.

“Probablemente me exigí de más, lo que me generó agotamiento, menor paciencia y eso con un niño no lleva a buen puerto, menos aún con un mini terremoto como el mío”, reflexionó. “De todos modos sé que ha gozado y recordará con mucha alegría esos meses que con tanto amor planifique para él”, agregó refiriéndose a la atención que le dedicó a Toribio, su primer hijo que nació fruto de la inseminación artificial con esperma de un donante, en estos últimos meses como hijo único.

En relación a su pareja, Sebastián Graviotto, el ex Gran Hermano, con quien se casó el pasado noviembre y el padre del hijo que espera aseguró que no siempre le es fácil pensarse de a dos. “Algo nuevo para mí, alguien con quien compartir decisiones, con quien congeniar, con quien ponerse de acuerdo. Cosa que no me es fácil generalmente y menos aún con el level hormonal que manejo”, aseguró.

Luego, la actriz agregó: “Pensar en compartir a mi bebé (sí, les juro. En el inconsciente me pesa) y situaciones de pareja en medio de todos estos cambios que podrán imaginar“.