El fin abrupto de TV Nostra sigue dando de qué hablar. A más de dos meses de la última emisión del ciclo, las circunstancias y detalles del final siguen apareciendo y generando polémicas. Esta vez fueron las declaraciones de Jorge Rial, mentor y conductor del efímero programa.

Es que, el también empresario de medios, trató de traidora a Marina Calabró, expanelista de Intrusos y TV Nostra (America), durante una entrevista con Gustavo Gato Sylvestre en su programa La Cocina del Gato (C5N), al asegurar que la panelista "llevaba y traía información" razón por la cual decidió contarles a último momento de su decisión de interrumpir el programa para que "no se filtre". Si bien no lo dijo explícitamente, quedó más que claro que se refería a la hija del capocómico.

"Tome la decisión en 48 horas. Solo. Mi familia se entero a las 18 horas de ese mismo día", contó. "Tus compañeros por ahí te castigaron, te castigaron algunos", le mencionó el Gato Sylvestre, a lo que Jorge reaccionó directo y sin eufemismos: "Me traicionaron los que me tenían que traicionar y estuvieron conmigo los que tenían que estar, no me sorprendió ninguna de las dos cosas. Hubo traiciones, gente que salió a hablar".

"A mi familia no le conté porque no le quería angustiar y a algunos compañeros no les avisé para que no vendieran la información. Porque ahí está la traición. Hay gente alrededor que después le venden a los otros va y cuenta las cosas afuera, y yo no quería que se filtrara", afirmó. "Tomé la decisión por una persona en especial, porque yo sabía que llevaba y traía información de todos lados. Lo sabia...".

El Gato, entendiendo que Jorge Rial se refería a Marina Calabró, sin mencionarla, le tiró: "¿Y por qué la convocaste?". "Porque tengo cierto cariño por la gente y creo que cambia y me di cuenta que no. Yo lo asumo como un error mío", cerró el exconductor de TV Nostra.

A fines de mayo, tras el inesperado final de TV Nostra luego de la renuncia de Jorge Rial, Marina Calabró no tuvo problemas en demostrar lo furiosa que estaba por la forma en la que se se enteraron todos. Apenas un par de horas antes de la última emisión. "No nos merecíamos enterarnos dos horas antes por el simple hecho de que no se filtrara, me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Ni Diego, ni Angela, ni yo nos lo merecíamos de esa manera. Yo venía hablando bastante con Jorge por temas del programa y no tuve ningún indicio, ningún mensaje que pudiera hacerme prever este final", aseguró Marina.