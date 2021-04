Tras nueve meses de ausencia en las redes sociales, Jimena Barón volvió este miércoles con un vivo que superó los 100 mil usuarios para presentar su tema Flor de Involución.

En paralelo, la cantante y actriz estrenó en Youtube el video completo de la canción que parece marcar un nuevo capítulo con su ex, Daniel Osvaldo.

j mena - Flor de Involución (Official Video)

"Me siento abrumada de cariño, porque fueron como nueve meses de nada. Estoy muy contenta", comenzó diciendo Barón en la transmisión. Antes y después de escuchar su nuevo trabajo, la cantante se mostró muy conmovida por lo que significó para ella el buen recibimiento y el cariño de sus fans "Me había desacostumbrado" dijo.

"No quiero que piensen que volví porque entendí la vida, no entendí una mierda, me va como el orto en el amor y seguiré escribiendo de desilusión, el amor no es mi área". Con esto anunció su separación del Tucu López, con el que se la vinculaba desde septiembre: "Si chicos, estoy sola, los hombre me duran menos que un pote de queso crema".

"Estaba rearmándome y voy a intentar volver a la normalidad", concluyó sobre volver a las redes sociales.