El conductor de América fue contundente luego de un comentario desafortunado de Cris Mornea que no pasó desapercibido por las redes y la farándula y generó repercusiones varias. De hecho volvió a ser tema de debate en esta edición de Los Mamones y generó un pedido de Jey Mammón para sepultar este tipo de mensajes en la televisión.

Este lunes estuvo presente en el panel Malena Guinzburg, la humorista de 42 años de edad, en reemplazo a Gabriel Schultz que esta aislado preventivamente por contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus.

Luego de que el presentador de televisión presente a Silvina Escudero y le pida que muestre su ropa y “haga la patita” a modo de cábala (levantar la pierna estando sentada en el sillón), fue el turno de la hija de Jorge Guinzburg quien procedió a realizar ese movimiento y lanzó un chiste sobre el motivo de su presencia en el programa. “Tengo miedo de que me hayan llamado por un parecido, por el physique du rol. Espero realmente, por mi salud mental y para estar algún día con Cris Morena, que no”, disparó la actriz.

“Es por un ingrediente humorístico, como lo tiene Gaby Schultz, que no le puede faltar a este plato de comida. Además sos una diosa, terminemos con esto de cómo se ve la gente”, expresó el comediante dando por finalizado el tema que tuvo alta repercusión durante todo el fin de semana.

“Creo que estaba nerviosa y disparó para cualquier lado (…) Probablemente sea un concepto de tele con gente que responda a ciertos cánones, no tengo idea, pero la realidad es que yo dije lo que pienso”, indicó el músico hace unos días por su programa en Radio La Red que en su momento respondió "Siempre tan esteta Cri, me encanta".

“Personalmente no me afectó el comentario. Entiendo la repercusión porque hay miles de personas del otro lado, entonces cuando uno habla en tele no le habla solamente al que está ahí, te estás metiendo en las casas de los demás. Yo soslayé mucho más el momento que la conocí, cuando hablamos de mi papá y de su hija Romina, que cantamos, que nos divertimos, sí, obvio, el acento está puesto en ese momento, pero tengo que decir que a mí no me afectó en lo más mínimo porque ya lo tengo trabajado", precisó Jey.