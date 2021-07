El prime time de la TV logró este jueves uno de esos momentos que los productores siempre desean. En Los Mammones, su conductor estuvo ante dos invitadas que se sacaron chispas: la diva Graciela Alfano, y la bailarina de Silvina Escudero. Sí, la ex de Matías Alé y la actual pareja.

Para empezar, Alfano ignoró a Silvina apenas llegó al estudio. Ni el saludo. Y en la entrevista simultánea que le hizo Jey Mammón apenas si se dirigieron la palabra. Solo fue para que Graciela le recomendara a la bailarina que se eduque mejor.

Para colmo, Mammón, regocijado con el plato que tenía servido, chuceó: "¿Entre ustedes está todo bien?". Se hizo el desprevenido al decir que el objetivo de su programa no era enfrentar a dos rivales, pero que debía abordar el hecho de que (oh, casualidad) las dos estaban allí mismo.

Alfano confesó que no la pasó nada bien al separarse de Alé. Más allá de que quiso ocultarlo, por dentro "estaba muerta". "En ese momento realmente sufría mucho. Entonces me pareció abrirme y contarle al público la verdad de lo que pasaba. Y fue un esperpento después el programa, donde ocasionalmente participaba Silvina (por el Bailando por un sueño)", comentó Alfano.

“Me quedo con las palabras de Graciela cuando vino a La Cocina del Show y me pidió disculpas porque la pasé muy mal también en ese momento”, dijo Escudero. Y agregó: “Caducó, esto pasó hace 15 años, pero yo no tenía nada que ver. Era un tema de ellos. Cuando conocí a esa persona, él ya había salido con un montón de mujeres”.

“Ya que vamos a aclarar, el dolor lo tenía con él. Y la verdad que me jodió que me trataran de vieja de mierda y me molestaba muchísimo. Pero el tiempo pasa y no pasa nada hoy. Ya está”, cerró Graciela Alfano.