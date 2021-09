Francisco Benítez fue papá horas después de ganar La Voz Argentina

Este 6 de septiembre de 2021 será seguramente para Francisco Benítez una de los días más importantes de su vida. Tras haber sido en la noche del domingo el ganador de La Voz Argentina, el joven sumó una nueva alegría al enterarse que había sido padre de Ciro, su primer hijo fruto de su relación con Rocío Ruiz.

“Me estoy preparando (para la llegada de su bebé) bien, con muchas ganas de conocerlo y estar ahí y con mi novia, los tres. Son muchas emociones juntas y por eso mismo no caigo todavía, es todo muy loco, lo veo como un sueño y no puedo creerlo. Soy joven y mi cabeza está saliendo, trataré de ser lo más maduro, responsable y ser un gran padre. Quiero que él esté bien, no sé si tendrá el problema que tengo yo, le voy a aconsejar siempre que no tenga miedo”, declaró la semana pasada en un medio porteño.

La bella noticia la dio a conocer durante esta mañana Susana Frezzotti, gerenta de la cooperativa donde el cantante trabaja

“Dios es grande, después de tanto dolor hoy te está premiando de la manera más hermosa. Te lo súper merecés mi amor, estoy mucho más por la persona y artista increíble que sos. No tengo más palabras. Mi corazón explota de orgullo y felicidad, te amo”, había escrito Rocío felicitando a su pareja, luego de que Marley lo anunciara ganador.

Anteriormente había posteado en sus redes: “Como te dije desde el primer día que empezamos a hablar antes de tener una relación, no sos distinto a todos nosotros, sos igual que todos nosotros. Es más, sos único y brillante por la persona que sos y creo que a muchas personas se lo demostraste. Yo estoy súper feliz de tenerte en mi vida como compañero incondicional y como papá de nuestra hermosa bendición. Más allá de cumplir tu sueño de estar arriba de ese escenario no sólo brillaste con tu mágica voz, sino que llegaste al corazón de muchas personas no por la historia, sino por el gran mensaje que dejaste desde el principio y por todos los sentimientos que dejabas en cada gala”.

“Estoy súper feliz y orgullosa por todo lo que estás superando día a día. Siempre apoyándote, siempre voy a ser tu compañera incondicional como lo soy desde aquel primer día. Para mí ya sos un ganador en todo y mucho más en la vida. Te amo”, concluyó la joven que tan solo unas horas después se convertiría en mamá.