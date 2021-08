Lali Espósito hizo una transmisión en vivo durante uno de los cortes de La Voz Argentina (Telefe), y se refirió a la polémica por la participación de Ana Paula Rodríguez mientras la red explotaba con el hashtag #AnaChanta, en alusión al conflicto que la tuvo como portagonista años atrás en donde cuestionó a Lali por supuesto plagio.

Durante la pausa, Lali Espósito aprovechó -sabiendo que son varios los minutos de corte- para realizar una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. Allí habló de Esperanza Careri, quien ahora es parte del Team Lali, respondió preguntas, saludó a sus fans y habló del super éxito de La Voz Argentina, entre otros temas.

En medio de esto el nombre de Ana Paula era tendencia en la red y Lali no evadió el tema. "Lo mismo con Anapau, Ana Paula, que ahí acaba de cantar, que la rompió, no sé qué esperan que diga", empezó diciendo mirando a la cámara de su celular ante las más de 50 mil espectadores en vivo.

"Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, de ver que la gente puede tener segundas oportunidades. Esta profesión es muy difícil", afirmó Esposito. "Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos. Yo no haría ciertas cosas pero no juzgo, tiro la mejor, hay que tirar la mejor", sostuvo.

"No soy el Ravi Shankar, tengo mi carácter", aclaró yañadió: "Solo que de verdad pienso así. Hay que ser mas amorosos, ¿viste?... entre lo que se pueda. Es más lindo lo que vuelve".

En 2016, tras su exitoso viaje a Israel, Lali Espósito dio a conocer la tapa de su disco "Soy". Enterada del nombre del disco, Ana Paula Rodríguez puso el grito en el cielo. "¡Mi disco que saqué en 2013 y estuvo nominado a los Premios Gardel en 2014 se llamó igual!", lanzó en la red.

En ese momento, Lali Espósito no le dio importancia a las acusaciones. "Prefiero no opinar, ya de por sí hablar de 'plagio' por una palabra es como un chiste. No tiene sustento ni siquiera el uso de esa palabra. 'Soy; es una palabra con libre uso como todas, manifestó sin imaginar que cinco año después se volverían a encontrar como participante y coach en el mismo reality de música.