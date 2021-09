El revuelo de un spot de campaña de Cinthia Fernández, bailando en lencería frente al Congreso de la Nación, trajo consecuencias, como era previsible. Y una de ellas la vivió en persona y al aire en la TV. La precandidata a diputada nacional por Unite protagonizó un contrapunto con la periodista Fanny Mandelbaum en Los Ángeles de la Mañana.

“Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’decir...”, canta la mediática devenida en candidata política, al ritmo de la famosa milonga de Tita Merello.

Y la veterana periodista no anduvo con vueltas al opinar: “Creo que el camino no es mostrar el culo. Perdóname Cinthia que sea tan directa. Sé que no es políticamente correcto que te lo diga acá”, dijo Fanny. Y Cinthia respondió: “Respeto tu opinión, puedo compartirla o no, me parece que cada uno es libre de opinar y te entiendo. Mi campaña no es mostrar el culo, es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. La verdad es que vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir, y todos me cuestionan”.

Luego, se quejó de las críticas: “Me chicanean porque hablan de mi pasado, como también lo hicieron con Amalia (Granata). Piensan que un culo te desactiva el cerebro y para mí no es así. La causa que yo defiendo tampoco escuché a nadie hablarla. Y me parece que si muestro el culo, al menos van a escuchar la canción y la propuesta, mi causa. Lamentablemente mi culo llama la atención, lamentablemente es una estrategia para que escuchen mi propuesta, es la que yo elijo.

Mandelbaum la interrumpió para dar su punto de vista: “Yo creo que te van a escuchar más cuando hables y presentes una propuesta”.