La conductora de TV Viviana Canosa lo hizo una vez más. En su prédica negacionista de la pandemia, estalló de furia contra las medidas de restricciones parciales que implementó el Gobierno nacional. Y en su ira, cargó hasta con un exponente de su misma línea de pensamiento, Luis Novaresio.

“No quiero un Estado policial, no quiero un Estado buchón, no quiero denunciar a mi vecino ni que mi vecino me denuncie”, bramó por A24, durante el pase de su programa con el del rosarino.

“No se ponen en el lugar de la gente”, enfatizó Canosa, y la panelista Rosario Ayerdi interpuso: "Estás diciendo generalidades". Más nafta al fuego.

“Yo no defiendo lo indefendible. Somos una manga de boludos los argentinos, hicimos todo, nos guardamos y no les importó nada, no pueden justificar el daño que le han hecho a la población, nos vamos a rebelar”, cargó ya fuera de control.

Novaresio quiso poner paños fríos al momento pero la animadora se exasperó más aún: “No me jodan con la doble moral, me irrita profundamente que al laburante le digan que se terminó y que me digan que no puedo salir después de las 12 de la noche”, rezongó. “Hay que poner huevos como argentinos, como ciudadanos, defendamos a los argentinos, no nos dejemos meter el dedo más adentro”. añadió, escatológica y desbocada.

Fue entonces que Luisito dijo el bocadillo final que lo dejó mal parado con la sulfurosa colega: “Tomate un tecito. Intentemos recuperar el pensamiento”.

—Perdón, ¿me estás subestimando? No me voy a resignar a perder mis libertades individuales, y no hablo por mí, hablo por la gente que no tiene voz -disparó.