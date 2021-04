Más que el sabor de un buen plato, en Masterchef Celebrity el mejor bocado fue el contrapunto divertido entre dos que fueron pareja: Andrea Rincón y el Mono de Kapanga. Sí, el cantante reapareció en el reality culinario junto con otras eliminadas como él, como Belu Lucius y Patricia Sosa, para competir contra los que siguen en carrera: Daniel Aráoz, Alex Caniggia, Andrea Rincón y Sol Pérez.

Rincón tenía medalla dorada, y por eso tuvo el privilegio de elegir contra quién competir. Y fiel a su estilo audaz, eligió directo a su ex novio. “Voy a apuntar a los que más me quieren y que no me van a ir a ganar”, desafió la actriz. “¿Me vas a dejar ganar si te elijo a vos, Martín?”, le preguntó Andrea con humor.

“Ni en pedo, vine por todo”, le replicó el Mono, con el mismo tono y sonrisa.

Tuvieron que vérselas con lomo de jabalí, melón y un tostado de jamón y queso (al jurado se les ocurre cada cosa).

La primera generación de #MasterChefArgentina compitió con la segunda generación y los resultados fueron increíbles 🤯🎉 Mirá el programa completo 👇 https://t.co/1jeu2SBKyCLink Tweet de MasterChef Argentina

En un pasaje, Germán Martitegui se acercó a la isla de la actriz, le preguntó si ya había cocinado junto a su ex. "En casa, pero en realidad él no cocina, hace asado", señaló ella. "Guarda que ahora cocina bien", le advirtió el chef.

—Che, están diciendo que cocinás bien -lo picó Rincón.

—A mí me dijeron lo mismo -devolvió el Mono.

—Te veo muy inspirado y no me gusta -terminó Andrea ya más competitiva y siguió cortando ingredientes.

A la hora de pasar ante el jurado, el cantante dijo que prefería tener una buena devolución de parte de Donato, Damián Betular y Martitegui antes que ganarle a su ex. Y ella, después de recibir elogios por parte del jurado, bromeó y le dijo: "¡Tomá, para vos Martín!".

