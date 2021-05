Por Gabriel Sánchez Sorondo

Hace cuatro décadas, Buenos Aires era una ciudad vital, pero dentro un país en dictadura. En preguerra de Malvinas, el "ochentismo" punk, aun con un par de años de retraso, ya se insinuaba rioplatense, forjando un rock nuevo. Eran los días de aquellos "raros peinados nuevos", de Charly García.

Cuando todavía fluía en inglés la poca información que luego la dictadura interrumpiría con afán antibritánico, el reggae y el ska se colaban entre bandas que lo habían incorporado como parte de la transición hacia un estilo menos monumental y más disruptivo que el que había copado la escena generacional anterior.



Si en el hemisferio norte los Clash le mojaban la oreja al establishment de Pink Floyd, Zeppelin y compañía, acá la irreverencia de Los Violadores apuntaba análogamente a Serú Girán, por ejemplo.



En esos albores, bandas como Alerta Rojo, Trixie y los Maniáticos, Todos Tus Muertos, Soda Stereo, Perdón Amadeus, Massacre Palestina (hoy Massacre a secas), Laxantes, Don Cornelio, Ratones Paranoicos, los rockabilly de Abrelatas, los metalúrgicos de V8, los simpáticos de Cosméticos, los irónicos Suéter, los glamorosos Abuelos de la Nada, entre otras y otros, se mezclaban en un circuito under donde sobrevolaba Marley como novedad absoluta, aunque su impronta mundial se remontaba a los'70.



De aquella constelación brotaron infinidad de bandas cuyos miembros pasaban por el reggae y por el culto a Marley. Aunque no todos entraron al género vía Bob, no hay ninguno que no haya llegado a él, abrazado su repertorio, su espíritu, su magia, su groove. En el reggae, Bob es unánime, indiscutible. Lo que ni siquiera Mick logró en el rock.



Postular cuál fue el primer grupo de reggae argentino sería arbitrario, pero no debe estar tan errado el prócer Rinaldo "Rino" Rafanelli -bajista de Sui géneris, Color humano, Polifemo- cuando asegura que Daniel Morano (cantante y compositor de Alphonso S'Entrega, banda que compartían con Rino) "fue el primer tipo que compuso reggae en la Argentina, incluso antes de que viniera Luca Prodan".



De ahí en adelante, una avalancha: Los Cafres, Fidel Nadal, Sin Semilla, Zimbabwe, Non Palidece, Nairobi, Resistencia Suburbana, Hurlingham Reggae Band (devenida Sumo) Sig Ragga, Natty Combo, Satélite Kingston, Yatarians , Dancing Mood, Cambá, Lumumba, Riddim, Dread Mar I, Aminowana, Alika & Nueva Alianza, Chala Rasta, Karamelo Santo, Andando Descalzo, Pampa Yakuza, Escafandra, Kandán, la lista es casi infinita y no para de procrearse; el mito Marley vivo las nutre.

La semilla de Bob llegó hace más o menos 40 años, justo cuando él moría, y lo hizo para germinar.



Las bandas tributarias de Marley seguirían emergiendo sin solución de continuidad, haciendo crecer festivales propios y sumando generaciones nuevas. Pero si hay una que hizo el recorrido completo, con la particularidad de seguir vigente, es Pericos.



En diálogo con Télam, Juanchi Baleirón, fundador del grupo junto al Bahiano, señala: "Mi primer contacto con Marley fue indirecto: primero llegué al reggae por artistas ingleses, Police, UB40. Recién desde ahí fui a buscar la fuente. Era por 1980, 1981. Y así fui acercándome, de a poco, desde atrás. Con el tiempo entendí por qué es el número uno; incluso más que por el reggae; por su onda, por sus canciones, su magia, su carisma. Suele evocarse a Marley como un cantante combatiente, pero sus canciones más populares son las que hablan de amor".



"Lo nuestro -agrega- fue un intento de acercarnos con los recursos que teníamos y transformarlo en un sonido que evocaba a Marley. En esa búsqueda apareció el sonido de Pericos. Y, por supuesto, hacíamos temas de Marley al principio; Could you be loved o No woman no cry. No los grabamos, pero eran parte del repertorio en vivo".



Baleirón rememora que, "en 1993 y 1994, cuando fuimos a Jamaica, estuvimos con Rita Marley, la viuda de Bob, que nos conminó sanamente a que hiciéramos un concierto allí y hasta nos ofreció su sala de ensayo, cerca de donde funcionaba el sello Tuff Gong records, fue muy emocionante".



Aunque suele acusarse a los '80 de "años fríos" paradójicamente, casi todas las flamantes formaciones de entonces albergaban algo "cálido", ligado de un modo u otro al reggae.



Una de ellas fue Sinsemilla grupo emblema de los tempranos ´90, con cuyo fundador, Fefo Selles, bajista y compositor de Churupaca, dice a Télam: "No teníamos muchas referencias nacionales sobre el género. Salvo bandas que fusionaban el estilo, como Sumo o Todos tus Muertos".



Y agrega: "Era un entorno muy distinto al de hoy, under, todo era boca en boca. Sinsemilla Free fue nuestro primer disco y el primero para mí como productor, compositor y arreglador junto con DrTrasca, de quien aprendí la 'orquestación' completa de una banda de reggae. Luego, parte de la banda nos fuimos a vivir a Brasil y Sinsemilla siguió con otro cantante y otros integrantes".



"A mi regreso -cuenta Fefo-, formé parte de distintos proyectos que fusionaban el reggae con otros estilos, como Movimiento Urbano. Con esa formación abrimos el recital de The Wailers en 2004, en un estadio Obras explotado de gente ".



Alrededor de Marley hay una galaxia que embebió a los músicos argentinos hilvanando mística y construyendo una épica de los encuentros, grabaciones y teloneadas. Nairobi, emblema local del dub en los ´90 tiene su propia leyenda en el padrinazgo del histórico productor Lee Perry, quien lo fuera también de Marley.



"Lee es una influencia clave -dice Jorge Estebenet, exmiembro de Nairobi- porque gracias a él lo musical pasa a ser una ola espiritual. Un trabajo que se da con el carisma y en la introspección, para luego pasar a la forma y el sonido".



"Nairobi nació como una banda de dub. Quizás en ese aspecto nuestra relación con Marley pasaba más por el tratamiento rítmico que buscábamos y el flash", señala Estebenet, para quien "Marley es protesta. Es mística. Es el espíritu de todo lo que se había perdido con las guerras comerciales en la música. Con Marley entramos en la tribu".



Algo debe atraer ese jam a estas costas. No solo Luca Prodan, casi un mensajero reencarnado, llegó aquí huyendo de la heroína y trayendo a Bob en la garganta, en el ritual, en la misa pequeña que parecía ancestral. Muchos otros extranjeros se embriagaron de reggae en Argentina. Por ejemplo Ugo Tyburczy, artífice de The Yataians.



Oriundo de Nueva Caledonia, con una niñez en la que sonaba Legend una y otra vez por obra de su madre, Ugo desembarcó en Buenos Aires siendo casi adolescente y encontró a los compañeros indicados para hacer un repertorio donde el alma de Marley parece volver hablar.



"Después de ese LP de clásicos que escuchaba en la infancia -relata a Télam- me empecé a interesar por el Marley más antiguo. En la adolescencia descubrí que antes de grabar su primer disco él ya venía haciendo música desde el ´62, en los primeros tiempos de independencia de Jamaica; una forma de pre reggae en cierto modo".



La cantidad de bandas de reggae activas son cada día más.



Otra de ellas es Aminowana, formada en el 2002, la cual ya lleva más de 600 shows y cuatro discos en su haber, que enfatizan al Marley referente y destacan "su protesta social con fines pacifistas y revolucionarios, entendiendo esto como una forma de plantar bandera e ideales para crear un mundo un poco más justo", dice Ernesto "el Negro" Alborés, guitarra y voz de la banda.



Y agrega: "Tenía unos 15 años cuando escuche 'Is this love' y, desde ese momento, esa cadencia rítmica fue algo que no pude para de escuchar y sumar a mi repertorio".



Los testimonios podrían seguir con la misma infinitud de Marley, símbolo, creador, y rostro de algo que excede la música, se desprende y reproduce día tras día en la fertilidad de tierras como esta, donde lo recibieron en cuerpo y alma, cual fruto sagrado. Será por eso, entonces, que Bob está en el aire. Y la respuesta que sopla en el viento es esta otra, la del Bob negro, la de la mística mágica que envuelve con otra voz.