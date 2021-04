Finalmente, Carmen Barbieri debutó en Masterchef Celebrity luego de tener que postergar su postergación debido a una larga internación por covid. Sus compañeros la recibieron con fuertes ovaciones y mucha emoción: "Estoy viva. Lo primero que hice cuando me desperté en el sanatorio era saber si había empezado el programa".

Fue la primera participante confirmada, sin embargo, su contagio motivó su postergación hasta este lunes 12 de abril. "Yo estoy bien. Me dieron el alta todos los médicos y el alta me la tenía que dar yo que no me podía levantar de la cama. No pensé tener la fuerza que estoy teniendo", contó.

¡Regresó Carmen Barbieri! - MasterChef Argentina 2021

"En mi despertadas del coma, escuché a la enfermera con el médico que decían 'ella tiene todo en contra'. Yo me empecé a reír y la enfermera me preguntó '¿de qué te reís?' Y soy yo que me consideraba joven y hermosa ", agregó. Pese a la alegría de su vuelta, Carmen no estuvo a la altura de la exigencia de los chefs.

Tweet de MasterChef Argentina