El hijo del Pájaro Caniggia y de Mariana Nannis no es muy permeable a la crítica. Y lo demostró este jueves al discutir con el jurado Germán Martitegui, en Masterchef Celebrity, acerca de cómo le salió su tortilla española, tal el desafío de la noche.

Alex se enojó por la devolución que le hizo el pelado a quien él llama "Hitman", por un personaje de videogame.

“Dimitri, está bien el queso, está derretido…”, comenzó diciendo el chef. “Todavía no vi queso derretido acá”, señaló Caniggia, pero Martitegui no lo dejó terminar. “No viste bien”, lo cruzó, mientras que el mediático en una entrevista posterior fue rotundo. “Hitman me quiere cagar”, reprochó con evidente fastidio.

“La tortilla podría estar un poquito menos cocida, pero no es solo estético el problema, se siente el sabor. En tu casa, te la comés. Acá, está quemada”, le chantó Martitegui, para unos minutos después mandar a Alex Caniggia a la gala de eliminación del próximo domingo.