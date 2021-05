La modelo Dolores Barreiro se hizo tendencia en redes en las últimas horas tras revelar su presente amoroso, con libreta y todo (aunque fue en broma), con la mujer que le robó el corazón: Bernardita Martínez Vivot, una "terapista vibracional", tal como se autodefine. Ambas viven un romance que esta vez decidieron hacer público.

El impacto fue la primera foto que Dolores –ex pareja del modelo Matías Camisani y madre de 5 hijos– subió a redes besándose con una mujer. "Un matrimonio feliz", expresó en el epígrafe del posteo, que en pocas horas consiguió más de 10 mil likes.

Según publicaciones como Ohlalá y Para Ti, Martínez Vivot es "Escultora espiritual", "restauración y cuidado del Alma Mujer medicina. Además es mamá de Zenón y Nicanor, según define en su cuenta de Instagram.

A la revista Para Ti Bernardita contó que proviene de una familia tradicional, que desde chica "podía ver lo que no se ve". "No sabía qué era, pero podía percibir otros mundos. Eso se fue apagando, hasta que, muchos años después, casi como un juego, la vida me los fue trayendo de nuevo", dijo.

"Chicas, por fin lo mostraron, ya era hora", "No entiendo nada", "¿En serio? ¡Muy bien! ¡Felicidades Dolores!", "Viva el amor", "¿Se casaron?", "Chiques: Dolores no se casó. Están aburridas y subieron esa foto", fueron algunos de los comentarios que cosechó el posteo, que pronto se hizo tendencia.

También hubo cierta confusión: algunos aseguraban que las protagonistas de la foto eran Bernadita Barreiro y Agustina Macri, que se casaron hace dos semanas en Madrid.

Dolores Barreiro se separó de Matías Camisani luego de estar 21 años en pareja y con cinco hijos en común. Hace unos meses, a la diosa de la pasarelas la vincularon con el chef Christophe krywonis. Aunque, el tiempo demostró que se trató de un simple rumor.