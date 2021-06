Diego Ramos estuvo en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (Once Diez/Radio de la Ciudad), y volvió a referirse al abrupto final de TV Nostra (América) y a la forma de Jorge Rial de anunciarle a su equipo que renunciaba al ciclo y que ese mismo día sería la última emisión del mismo. El actor manifestó que "nunca fue el show que quise hacer".

En este sentido aseguró que se arrepiente de la haber aceptado la propuesta de partivipar del programa. “Yo me arrepiento porque nunca fue el programa en el que me convocaron, a mí me convocaron para hacer un show, por suerte me callaba la boca, hoy no hablar aunque sea al cuete, también te valen las críticas”.

“Jey (Mammon) está haciendo un programa humorístico, exactamente lo que iba a ser TV Nostra”, señaló en relación al ciclo que ahora ocupa el lugar de TV Nostra, Los Mammones (América).

"Jorge (Rial) dio la explicación más sincera posible, no lo encontró", detalló.

En esa misma línea, Ramos se lamentó porque dejo de lado muchas cosas para acompañar al conductor: “Nunca fue el show que yo quise hacer. Yo tenía tres trabajos, estaba haciendo teatro y de repente se tuvo que frenar por la pandemia, estaba en Cortá por Lozano (Telefe), que me fui para empezar este programa y, en la radio, que sigo, pero me quedé sin sueldo”.

"Por suerte, soy una persona muy organizada. Tenía tres sueldos y de repente tengo uno", indicó.