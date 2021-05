La estrella pop estadounidense Demi Lovato anunció este miércoles a través de sus redes sociales que, después de "mucha sanación" y "trabajo de autorreflexión", se identificaba con el género no binario.

Además Lovato hizo saber que a partir de ahora adoptará los pronombres "they" y "them" (ellos / ellas), que funciona de manera similar a como los colectivos LGBTQ + de habla castellana utilizan la terminación de los pronombres en "E".

"Cada día nos levantamos, nos es dada una nueva oportunidad y chance de ser quienes queremos y deseamos. He pasado la mayor parte de mi vida desarrollándome frente a ustedes… vieron lo bueno, lo malo y todo lo de en medio", se abrió la figura musical, a través de su cuenta de Twitter.

El contenido del mensaje, acompañado de un breve video con Lovato hablando a cámara, fue replicado en el primer episodio de su nuevo podcast "4D With Demi Lovato".

"Hoy es el día en el que estoy feliz de compartir más de mi vida con ustedes - Siento orgullo de hacerles saber que me identifico con el género no binario y que voy a cambiar oficialmente mis pronombres a 'they / them' de acá en más ", agregó la estrella, que recientemente había publicado su serie documental autobiográfica" Demi Lovato: Dancing with the Devil ".

Cantante e intérprete desde la niñez, Lovato creció ante las cámaras de género en producciones de Disney, y ahora a sus 28 años detalló que esta expresión de "representa mejor la fluidez" que siente en cuanto a su identidad sexual.

Otro caso de una figura de Hollywood que anunció un cambio en su identidad de género recientemente fue en diciembre último el actor, productor y activista estadounidense Elliot Page, protagonista de la elogiada "La joven vida de Juno" (por la que incluso recibió una nominación al Oscar), la saga de "X Men", "Inception" y la serie de Netflix "The Umbrella Academy", entre muchos otros trabajos.

(Télam)