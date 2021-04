Rockeros argentinos y exintegrantes de bandas hermanas como Catupecu Machu y Cuentos Borgeanos se reunieron para el nuevo proyecto Los Días en Marte que días atrás editó su EP debut “Los Mundos”.



La banda está formada por dos exbateristas de Catupecu Machu como Javier Herrlein y Agustin “El Búho” Rocino junto a Lucas “El Gato” Hernández, Fernando Veivide y Mariano Galante, quienes fueron parte de Cuentos Borgeanos y de la banda de Abril Sosa.



Hernández siguió al frente de la batería, Rocino retornó al bajo, Herrlein se apoderó de los teclados y máquinas, Galante siguió en la guitarra y Veivide compuso las letras y decidió cantarlas.



Con gran tramo de los ensayos hechos vía zoom, el nuevo grupo compuso 20 canciones de las cuales 5 fueron a parar al primer EP que ya está subido a las tiendas digitales, mientras en marzo retomaron las grabaciones de otras canciones, una de las cuales produjo Abril Sosa, mentor de Cuentos Borgeanos, ahora alejado de la música.



—¿Cómo nace Los Días en Marte?

Lucas Hernández: Recuerdo que Abril nos junta en su casa y nos plantea su decisión de no querer continuar con la música y ahí mismo dijimos de sentarnos a charlar para hacer algo y nunca llegaba ese día. A partir del encierro y todo nos empezamos a hablar un poquito más. Primero hicimos una famosa versión de esas de cuarentena de cada uno desde nuestra casa de una canción de The Police y empezamos con lo nuestro. Estaba bueno lo que se estaba generando cada uno desde su casa y empezamos a sacar cada vez más ideas, más canciones y sacamos un montón. Más o menos en agosto hicimos el show de despedida de Cuentos Borgeanos, que fue vía streaming, y ahí se sumó a tocar Agus Rocino que fue el bajista original de Cuentos de 2002 a 2010 y se armó una linda química entre todos. A partir de agosto nos pusimos a encarar bien las canciones que se iban a grabar y plasmamos cinco temas.



—¿Hacia dónde disparó el repertorio tras el cover de The Police?

Fernando Veivide: Tiene un poquito de cada una de las bandas que todos integramos porque eso lo tenés en el ADN y también mucho de las influencias que traemos. A todos nos gusta el hard rock, a todos nos gusta el punk, también nos gusta mucho la movida de los 2000 para acá de The Killers o Strokes. En el EP que grabamos a fin de año la búsqueda fue que sea bastante crudo. Tiene ciertas cosas que tiene que tener un disco para que suene bien, tiene ciertas cosas que se arreglan, pero tratamos de que fuera medio "grungero".