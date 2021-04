Cuando la semana pasada el diputado Fernando Iglesias atacó a la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consiguió una vez más su objetivo de agitador profesional. Le llovieron réplicas indignadas para el defensor de Mauricio Macri y su paso por el Gobierno. Uno de estos, más vehemente y sanguíneo, fue Coco Sily, quien este martes advirtió la posibilidad de trompearlo si se cruzan en la calle.

El actor le dedicó un editorial en su programa al legislador de Juntos por el Cambio. "Cuando leí el primer tuit contra Estela de Carlotto me indigné. Me parece un atrevimiento decir ‘Estela en qué te convertiste’, sobre todo un pelotudo como Fernando Iglesias. Me causó un escozor", dijo Sily.

"Vengo de esa militancia, de ese lugar, ahí me hice. Que un tipo como Fernando Iglesias le diga Estela de Carlotto ‘en qué te convertiste’, realmente me generó una repulsión tan profunda. Fernando Iglesias, mirá para todos los costados cuando salgas de donde estés porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas", advirtió.

“Algo habré hecho. https://t.co/99k1hLna1G”— Fernando A. Iglesias on Twitter Link Fernando A. Iglesias on Twitter

Luego reflexionó un poco, pero no tanto: "Hablá con el abogado que vos quieras hablar. Lo voy a decir en potencial por las dudas, en una de esas capaz que te cagaría a piñas. Podría ser, podría llegar a pasar. Pero pedile al destino que no te cruce. Maleducado", concluyó.

Y el aludido se enteró y devolvió: "Me va a ‘cagar a trompadas’ si me cruza por la calle. Es fácil encontrarme, Coco. Sabés dónde trabajo. Y también va a ser fácil cagarme a trompadas porque me pondré las manos en la espalda antes de darte la oportunidad de decir que soy un patotero como vos", lanzó.