Blancaflor rediseñó su logo y la imagen histórica de la cocinera negra salió para dar lugar a un palo de amasar sobre el que se lee el nombre de la marca. Esta modificación fue motivo de debate en las redes que no pasaron por alto el cambio ni el momento en que se realiza. Es que no por simpático el logo era menos racista y colonial.

“La nueva normalidad deconstruida de Blancaflor quitando a la africana esclava que amasaba”, escribió una usuria en twitter justo este 25 de mayo, fecha que se presta para revisionismos, y posteó la foto original comparando los dos paquetes, el viejo y el nuevo. Fue el inicio de una catarata de mensajes sobre el tema: sólo el posteo original tuvo unos 20.000 likes y más de 1.100 retuits.

Si bien algunos hablaron de una corrección política innecesaria otros salieron al cruce con datos. "Hay gente que critica la modificación de #Blancaflor hablando de la dictadura de la "political correctness". Pero no: no era una hormiguita, y efectivamente antes les hacían usar guantes blancos a las personas esclavizadas, para que no toquen la vajilla con su piel negra", expresó un usuario en Twitter.

También la página antiprincesas se refirió al tema y deseó que la esclavizada cocinera ahora esté bailando rumba por otros lados. "Antes, les hacían usar guantes blancos a las personas esclavizadas, para no tocar la vajilla con su piel oscura. Las hacían felices porque, claro, tenían que estar agradecides de poder servir! La imagen de la Harina Leudante #Blancaflor era claramente una ilustración de aquella época, que quedó naturalizada en un paquete sin darnos cuenta. Ahora DoñaFlor se liberó y anda por ahí bailando rumba", escribieron en su cuenta de facebook.

Desde Molinos, dueño de la tradicional marca que tiene más de 60 años en el mercado local, prefirieron no hacer comentarios sobre la modificación. Pero el momento en que llega ese cambio, con un auge en relación a los debates sobre género, diversidad e igualdad no es menor. Tampoco faltaron los que prefirieron bromear con la tendencia.