Babasónicos, la banda protagonista del nuevo rock argentino en los noventa y que estalló a comienzos del año dos mil, celebra este lunes los 20 años de su álbum Jessico, que marcó el quiebre de una década e inauguró el siglo XXI. Para esta ocasión, lanzaron la primera producción de podcast de la banda con entrevistas exclusivas a sus protagonistas.

La producción incliuye la voz de todos los músicos de la banda (Adrián Dárgelos, Mariano Roger, Uma T, Diego Uma y Diego Castellano) y se titula "Tan Freak y Tan Popular: Jessico 20 años". En tanto, consta de cuatro entregas y fue realizado junto Popart Discos y producido en colaboración con Posta.

El diseño de arte y la portada son de Alejandro Ros, con guiones y entrevistas de Roque Casciero y la conducción de Sofia Carmona.

Dárgelos comenta acerca de Jessico: “Se hace emblemático sobre una época y emblemático también sobre la trayectoria de la banda", al tiempo que Tuñon, sostiene: “Provocó lo que provocó, porque es un disco muy preparado para el futuro.”

Roger, por su parte, menciona: “A mí lo que me enorgullece con resultados diferentes es que nosotros, después de Jessico, después de Infame, intentamos hacer siempre discos que estén en la discusión del momento.”

A su turno, Uma manifiesta: “Nosotros seguimos avanzando y somos una banda actual. Entonces yo no me doy cuenta de lo importante que es hasta que estamos hablando de esto”. Según Castellano, “no tiene pose el disco. Como en esa época de transición no se sabía que había que hacer, se hizo lo que quisimos, 100 por ciento.”

Este álbum rompió todos los esquemas que se venían proponiendo en el rock de Argentina en la década de los noventa y en los dos mil, llevando al rock a un estilo pop electrónico más convencional, convirtiéndose en parte de la cultura argentina y llenando estadios enteros en toda América Latina.