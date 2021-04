Una extraña teoría indica que Leo Messi, bastante afín a tomarse fotos con sus fanáticos, indica que gestualiza de la misma manera que su partener de turno en la fotografía. Una serie de imágenes del astro del fútbol con distintos seguidores así lo confirma.

La extraña teoría surgió de Twitter, como tantas observaciones extravagantes que reparan en detalles que a nadie se le hubiese ocurrido marcar. De hecho la usuaria que lo nota lo describe como un dato irrelevante, sin embargo luego asegura que se trata según ella, de la mejor teoría del mundo.

“Dato irrelevante del día. Messi sonríe como la persona con la que se está sacando la foto”— Alén Rappaport on Twitter Link Alén Rappaport on Twitter

Pero las coincidencias no se terminan ahí. Es que en una serie de imágenes se lo ve a Lionel Messi no sólo con el mismo gesto, sino también con el mismo look que las personas con las que sale fotografiado.

“Más pruebas contundentes. La teoría de Messi sonriendo con fans se puede sumar tranquilamente a la vestimenta de @nottropeano y los colombianos de @LuquitaRodrigue”— Alén Rappaport on Twitter Link Alén Rappaport on Twitter

Parece que es indistinto además si es con fans o con familia, los gestos del afamado futbolista copian siempre a los de quien esté a su lado.