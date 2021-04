El músico guatemalteco Ricardo Arjona batió este sábado a la noche un nuevo récord al reunir a 150 mil espectadores virtuales de los cinco continentes en su concierto "Hecho a la antigua", lo que lo convirtió en el show en vivo por streaming más visto en la historia de Iberoamérica.

Dentro de su lista incluyó canciones que no son tan comunes en sus recitales, entre ellas Te conozco. Por eso, Arjona declaró: "Estoy cantando canciones que no esperaban y me estoy dando el gusto de cantar las que no he cantado".

Las canciones que más sorprendieron fueron: Hay amores, Te juro, Tarde (Sin daños a terceros), Hongos, El amor que me tenía, Sobrevivirás, A la medida, Adiós melancolía, Ella y él, Se nos muere el amor, Señora de las cuatro décadas, y Mujeres.

La gran cantidad de público convocado hizo colapsar las plataformas por lo que se decidió dejar disponible el concierto durante 48 horas para que pueda ser disfrutado por quienes sufrieron inconvenientes durante la transmisión.



Arjona eligió hacer el show desde la ciudad de Antigua Guatemala con una escenografía de cinco mil velas, para el cual trabajaron más de 80 personas, entre músicos, ingenieros, técnicos y producción.