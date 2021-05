Andrea Rincón reveló –a pedido del notero de Implacables, de Canal 9– algún entretelón del reality Masterchef Celebrity 2, donde ella alterna buenas y malas pero con el éxito necesario como para seguir adelante. Y así como fue requerida para meter púa, la ex Gran Hermano supo poner paños fríos y reflexionar de fondo.

El periodista de Susana Roccasalvo quiso saber sobre rumores de pelea entre Sol Pérez y Dani La Chepi, acaso por unos vestidos que la ex chica del clima le había prestado a la comediante e influencer. Rincón entonces aceptó que sí, hubo algún chispazo entre sus compañeras de certamen, pero las abrazó: “Son dos minazas. Pero, como en todo reality, sirve que haya un poco de ruido. Y la verdad es que ellas son dos grandes mujeres. Y, de hecho cuando pasó esto, las junté a las dos y les dije: ‘Chicas, esto está armado por la producción y edición. Déjense de joder, no se presten a esto’", señaló.

También Andrea desactivó una versión que la enfrenta, enemistada, con Alex Caniggia. "Yo estoy re bien con Alex. Esa es otra cosa que también se edita y no ponen las cosas lindas que Alex me dice, solo ponen las malas”, dijo.

Para la actriz, ambos son jugadores conocedores del mundillo reality. “Igual, nosotros la tenemos bien clara. Cada vez que se pasa al aire alguna de esas cosas, Alex me escribe, me manda videos y me dice: ‘Te adoro, compa, te adoro’”, contó.

Andrea se mostró, entonces, avezada en estos temas. “Yo no me presto, es el tercer reality que tengo encima y sé como funciona la televisión”, señaló.

“Si me tengo que enojar con alguien, va a ser conmigo misma, por haber tomado la decisión de haberme metido a un reality, sabiendo cómo funciona. Yo ya sé como funciona esto: el que se enoja, pierde”, concluyó.